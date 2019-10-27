Altay namağlup serisini sürdüremedi

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, 69 gün sonra sahadan eli boş ayrıldı. Zirve yarışında yara alan İzmir temsilcisi iki basamak düşerek 6'ncı sıraya geriledi. Altay bu sezon 2'nci kez bir müsabakayı gol atmadan tamamladı.

Altay'ın yan toptan yediği ilk golde topa hamle yapmayan kaleci Emre, hatası nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Girdiği pozisyonları cömertçe harcayan Putsila da eleştirilen isimlerden biri oldu. Menemenspor karşısında fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, "7-8 net pozisyonumuz vardı. Sadece golü bulamadık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.