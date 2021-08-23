Mustafa Denizli yönetiminde Altay durdurulamıyor. Geçen sezon TFF 1.Lig'de bitime iki hafta kala göreve gelen deneyimli teknik adam Mustafa Denizli iki maçını da kazanıp Play-Off grubuna 5. sıradan girmişti. Altay, Play-Off aşamasında İstanbulspor'u iki maçta da yenmiş ve finalde Altınordu karşısında başarılı olup Süper Lig 'e çıkmıştı.

7'de 7 yaptı, 17 gol attı

Mustafa Denizli'nin Altay'ı Süper Lig'de de ilk iki haftada farklı galibiyetlere imza attı. Kayserispor'u 3-0, Alanyaspor 'u 4-1 yenen Altay böylece Mustafa Denizli ile 7 resmi maçında 7 galibiyet almayı başardı.

Ümraniyespor 0-1 Altay (TFF 1.Lig)

Altay 4-3 Bandırmaspor (TFF 1.Lig)

Altay 3-2 İstanbulspor (TFF 1.Lig Play-Off / yarı final)

İstanbulspor 0-1 Altay (TFF 1.Lig Play-Off / yarı final)

Altınordu 0-1 Altay (TFF 1.Lig Play-Off / final)

Altay 3-0 Kayserispor (Süper Lig)

Alanyaspor 1-4 Altay (Süper Lig)







