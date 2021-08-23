Altay, Mustafa Denizli ile 7'de 7 yaptı!
Altay, efsanesi Mustafa Denizli yönetiminde adeta şaha kalktı. TFF 1.Lig'de bitime iki hafta kala göreve gelen deneyimli teknik adam Mustafa Denizli takımını önce Play-Off grubuna ardından Süper Lig'e taşımıştı. Denizli yönetimindeki Altay, 18 yıl sonra geldiği Süper Lig'e de iki maçta 6 puanla başladı.
Mustafa Denizli yönetiminde Altay durdurulamıyor. Geçen sezon TFF 1.Lig'de bitime iki hafta kala göreve gelen deneyimli teknik adam Mustafa Denizli iki maçını da kazanıp Play-Off grubuna 5. sıradan girmişti. Altay, Play-Off aşamasında İstanbulspor'u iki maçta da yenmiş ve finalde Altınordu karşısında başarılı olup Süper Lig 'e çıkmıştı.
7'de 7 yaptı, 17 gol attı
Mustafa Denizli'nin Altay'ı Süper Lig'de de ilk iki haftada farklı galibiyetlere imza attı. Kayserispor'u 3-0, Alanyaspor 'u 4-1 yenen Altay böylece Mustafa Denizli ile 7 resmi maçında 7 galibiyet almayı başardı.
Ümraniyespor 0-1 Altay (TFF 1.Lig)
Altay 4-3 Bandırmaspor (TFF 1.Lig)
Altay 3-2 İstanbulspor (TFF 1.Lig Play-Off / yarı final)
İstanbulspor 0-1 Altay (TFF 1.Lig Play-Off / yarı final)
Altınordu 0-1 Altay (TFF 1.Lig Play-Off / final)
Altay 3-0 Kayserispor (Süper Lig)
Alanyaspor 1-4 Altay (Süper Lig)