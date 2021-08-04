Altay, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ile anlaştı

Dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander, Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Melih Altıkulaç ve Serge Aka ile anlaşan Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan transferlerini de bitirdi.

Polonya ekibi Wisla Krakow'dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Lis'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

El Ahly'den 300 bin dolara kiralanan 23 yaşındaki golcü Rayan'ın ise satın alma bedelinin 1 milyon 200 bin dolar olduğu kaydedildi. (DHA)