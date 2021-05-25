Spor Toto 1.Lig final maçında Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonunda Süper Lig'e yükselecek son takım belli olacak. 2005-06 sezonunda beri uygulanan Play-Off maçlarında üçüncü olarak ligi bitiren takımlar çok zorlanırken 5. sırada ve 6. sırada bitirenler avantajlı oldu. Son 6 sezonun 5 tanesinde ise ligi 5. bitirenler Süper Lig'e çıktı. Bu sezon Altay 63 puanla 5.sırada, Altınordu 60 puanla 6.sırada normal sezonu tamamladı.

1.LİG PUAN DURUMU

Son 4 sezonda üst üste 5.sıra çıktı

Süper Lig'e yükselme konusunda son 4 sezonda üst üste 5.sıra takımları başarılı oldu. Sırasıyla Karagümrük, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Göztepe Süper Lig bileti aldı. Son 6 sezonda 5 kez 5.sırada yükselirken 6. olarak Play-Off'a girenler mutlu sona ulaşamadı. Play-Off tarihinde 3 kez ligi 6. olarak bitiren takımlar Süper Lig'e çıktı.





Play-Off finalleri berabere bitiyor, penaltılara kalıyor

Spor Toto 1.Lig'de son 6 sezonda finaller berabere bitti. Bu maçların tamamı seri penaltılara gitti ve Süper Lig'e yükselen takımlar penaltı vuruşları sonucu belli oldu. En son 2013-14 sezonunda Mersin İY, Samsunspor'u 2-0 yenerek normal sürede finali kazanmıştı

2014-15 Antalyaspor 2-2 (4-1 pen.) Samsunspor

2015-16 Alanyaspor 1-1 (3-1 pen.) Adana Demirspor

2016-17 Göztepe 1-1 (3-2 pen.) Eskişehirspor

2017-18 BB Erzurumspor 0-0 (5-4 pen.) Gaziantep FK

2018-19 Gaziantep FK 1-1 (5-3 pen.) Hatayspor

2019-20 Fatih Karagümrük 1-1 (6-5 pen.) Adana Demirspor

Altınordu ilk kez Play-Off'ta

Altınordu ilk kez 1.Lig Play-Off maçlarında mücadele ederken finale kalmayı başardı. Altınordu’yu Misli.com 3. Lig ve Misli.com 2. Lig’de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig’e taşımış olacak

Mustafa Denizli ikinci kez finalde

2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor ’u 1.Lig'den Süper Lig’e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve Play-Off sisteminin olmadığı 2003-2004’te Manisaspor ile ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017’deki Play-Off finalinde Eskişehirspor’un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe ’ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig’e yükselemedi.









Tolga Kuru / Fanatik.com.tr







