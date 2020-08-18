Altay, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen stoper Lokman Gör'le anlaştığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz son olarak Alanyaspor forması giyen deneyimli futbolcu Lokman Gör ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 1 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha önce Göztepe, Erzurumspor, Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Altay daha önce kaleci Burak Öğür, sol kanat Erhan Çelenk, forvetler Ergin Keleş ve Armand Gnanduillet, orta saha oyuncuları Jovan Blagojevic ile Jasmin Scuk'u kadrosuna katmıştı.