En son o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig 'de 21 Şubat 1988'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, daha sonra liglerde 16 kez karşı karşıya geldiği rakibini 11 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu periyotta Adana Demirspor sadece 26 Eylül 2007'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0'lık skorla dize getirebildi.

Bu sezon Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, 11 maçta 16 puan toplayarak 11'inci sırada yer alırken, yine 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor ise aynı puanla 10'uncu basamakta kendine yer buldu. Adana Demir'le geçen sezon 1'inci Lig'de oynadığı iki maçı da kazanan Altay, rakibi önünde son yıllardaki üstünlüğünü koruyarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Altay bu sezon 17 gol atıp, 18 gol yerken, Adana Demirspor ise 17 gol kaydedip, kalesinde 17 gol gördü. Murat, Eren, Rodriguez'in bireysel çalıştığı Altay'da sakat Naderi ile cezalı Thiam forma giyemeyecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)