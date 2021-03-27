MENÜ

Altay, ligin en az berabere kalan takımı

Spor Toto 1. Lig’de 50 puanla 3. sırada yer alan ve gözünü ilk 2’ye diken Altay, ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkat çekiyor.

27 Mart 2021, Cumartesi 11:42 Son Güncelleme:
- A +
Altay, ligin en az berabere kalan takımı

Siyah-beyazlılar şimdiye kadar oynadığı 27 maçta sahadan sadece 2 kez 1 puanla ayrıldı. İzmir temsilcisi sezonun ikinci yarısında bir kez bile berabere kalmayarak taraftarını ya üzdü ya da sevindirdi.

Ligde 16 galibiyet, 9 da mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi yalnızca ligin ilk haftasında konuk ettiği 1 puan önündeki zirve takipçisi Yılport Samsunspor’la (0-0) ve 10’uncu haftada ağırladığı lider Giresunspor’la (1-1) yenişemedi. Altay iç sahada çıktığı 14 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi, deplasmanda ise 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...