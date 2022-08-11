Altay ligde perdeyi sıkıntılı açıyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Ligde bu sezon ilk kez VAR teknolojisi kullanılacak. Pandemi nedeniyle geçen sezon uygulanan deplasman seyirci yasağının bu sezon kalkmasıyla konuk ekip taraftarları da stadyumda yerlerini alabilecek.

Geçen sezon 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig 'de tutunamayarak küme düşen, ayrıca transfer yasağı devam eden Altay, takımdaki 8 tecrübeli futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Futbolcu lisanslarını çıkararak yeni sezona sorunsuz bir şekilde girmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda bazı gençlerin önceki kulüplerine yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle ilk hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan forvet Deniz forma giyemeyecek. Ağrıları olan sol bek Özgür'ün de oynamasının zor olduğu belirtildi. İmza atmaya hazırlanan Naderi'nin lisansının yetişmesi de zor görünüyor.

DHA