Altay, kupada tur arıyor

Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü’yle berabere kalan Altay, kupada sahne alıyor. Siyah-beyazlılar yarın saat 14.00’te Mardin Büyükşehir Başakspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanan turda kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Karşılamayı Batuhan Gültek yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte Sportif Direktör Özden Töraydın ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kadro genişliklerinin kupa mesaisinde en büyük avantajları olduğunu söylediler. Geçen yıl Türkiye Kupası’nda Kırşehirspor ve Kastamonuspor ile uzak deplasmana gittiklerini hatırlatan Töraydın, “Kura çekimi günü kendi aramızda içeride oynarız diye espri oldu. Ancak çekebileceğimiz en uzak kurayı çektik ve deplasmana gideceğiz. Türkiye Kupası’na kulüp olarak büyük önem veriyoruz. Sezon başında ona göre bir kadro oluşturduk. Ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularımız mücadele edecek” dedi.

Aslar İzmir’de kaldı

Türkiye Kupası’nın Altay için manevi değeri olduğunu belirten Teknik Direktör Sait Karafırtınalar da, “Bu kupayı iki defa kazanmış ve 7 defa final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Uzak bir kura çektik. Mardin de olsa Hakkari de olsa bu maçı oynayacağız. Mardin deplasmanından sonra Adana deplasmanına gideceğiz bir tek şanssızlık bu oldu. Ancak asla mazeretimiz yok” diye konuştu.

Öte yandan İzmir ekibi Mardin’e yedek ağırlıklı bir kadroyla gitti.

İHA