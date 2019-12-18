İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın Süper Lig'in zirve adaylarından Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Burak Şeker'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 20.45'te çalacak. İzmir'deki ilk maçı 2-1 kaybedip avantajı rakibine veren siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.

Trabzonspor maçının ardından hafta sonu yine deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması için direkt Erzurum'a gidecek siyah-beyazlılar pazar günkü müsabakaya kadar burada kamp yapacak. Trabzonspor'a karşı görev alacak tüm oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi göstereceğini ifade eden Tandoğan, "Camiamızı en iyi şekilde sahada temsil etmeliyiz. Formanın hakkını verip sahadan öyle ayrılmalıyız" diye konuştu.