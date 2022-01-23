Altay, Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Ligde son galibiyetini 24 Eylül 2021'de Beşiktaş 'ı 2-1 yenerek elde eden, 15 maçtır 3 puana hasret kalan İzmir temsilcisi, Konyaspor'u mağlup ederek yaklaşık 4 ay sonra kazanmayı hedefliyor. UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 3 karşılaşmada puan yüzü göremeyen Altay, bu kez galip gelerek kötü gidişe nokta koymak istiyor. Ahmet Çalık'ın vefatının ardından çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Konyaspor, deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Ev sahibi 18 puanla 19. sırada. Konuk takım 42 puanla lider Trabzonspor 'un 9 puan gerisinde. Konyaspor'un bir maçı da eksik durumda. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gabonlu Poko ve sakat Aka'nın forma giyemeyeceği Altay'da Cebrail ve Thaciano'nun durumları maç saatinde netleşecek. Konyaspor'da Skubic ile Rahmanovic kart cezalısı. Eray, Kravets ile Barış'ın sakatlıkları bulunuyor.

Altay - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak Altay-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Tolga, Murat, Thiam, Naderi, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayyan

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, M'Poku, Bytqi, Michalak, Cikalleshi

Ahmet Çalık anısına bilet fiyatı düzenlemesi

Altay Yönetimi, 11 Ocak'ta geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına müsabakanın maraton tribünü bilet fiyatını forma numarasına ithafen 6 TL, numaralı tribünü ise Konyaspor'un plaka koduna nedeniyle de 42 TL olarak belirledi.