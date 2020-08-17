TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon'a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanıyor. Altay altyapısından yetişen 17 yaşındaki santrfor için Belçika temsilcisi Gent'in Altay'a ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi. Kazımcan'la ilgilendiklerini ileten Gent yönetiminin önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Altay'da geçen yıl ağustosta profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan'ın kulübüyle 2022 yılına kadar anlaşması bulunuyor. A takımda geçen sezon ilk ve son kez Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında forma şansı bulan genç santrfor, o karşılaşmada 90'ıncı dakikada oyuna alınmıştı. 2019-20'de siyah-beyazlıların U17 takımında görev alan Kazımcan'ın ismi geçen sezon Galatasaray'la anılmıştı. Altay yönetimi, Gent'le başlayacak görüşmelerin ardından oyuncunun bonservis ücretini Belkçika ekibine iletecek.