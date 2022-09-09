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Altay kazanamazsa ilki yaşayacak

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Ege derbisinde lider Bodrumspor'u ağırlayacak Altay, rakibini yenemezse 18 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını yapacak.

09 Eylül 2022, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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Altay kazanamazsa ilki yaşayacak

Transfer yasağıyla başladığı sezonda ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2003-2004 sezonunda sezonun ilk 5 maçında hiç galibiyet alamadı. Altay, o sezon yine bu yıl olduğu gibi Süper Lig 'den düştüğü 1'inci Lig'de ilk 5 maçı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçerek hiç galibiyet elde edemedi.

Bu sezon hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen İzmir temsilcisi, Bodrumspor önünde de galip gelemezse hem 18 yıl sonra ilk kez 5 haftada hiç galibiyet alamayacak hem de 5 maçta en az puan puan topladığı sezon başlangıcını yapacak. 

DHA

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