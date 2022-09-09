Altay kazanamazsa ilki yaşayacak

Transfer yasağıyla başladığı sezonda ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2003-2004 sezonunda sezonun ilk 5 maçında hiç galibiyet alamadı. Altay, o sezon yine bu yıl olduğu gibi Süper Lig 'den düştüğü 1'inci Lig'de ilk 5 maçı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçerek hiç galibiyet elde edemedi.

Bu sezon hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen İzmir temsilcisi, Bodrumspor önünde de galip gelemezse hem 18 yıl sonra ilk kez 5 haftada hiç galibiyet alamayacak hem de 5 maçta en az puan puan topladığı sezon başlangıcını yapacak.

DHA