Süper Lig 'e 2002-2003 sezonunda veda eden Altay'da özlem sona eriyor... İzmir ekibi, 18 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıkacak, Kayserispor'u konuk edecek. Ev sahibinde bir eksik yok, konuk ekipte ise Campanharo sakat, İlhan Parlak cezalı. Aşı takvimini tamamlamış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, koronavirüse yakanlanmış kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma girebilecek. Müsabakanın bilet fiyatları doğu tribünü 54.5, batı tribünü 218, VIP tribün 654 TL olarak açıklandı

Altay - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay - Kayserispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Bjorkander, Mehmet, Poko, Scuk, Thaciano, Rodriguez, Kappel, Paixao

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Attamah, Fernandes, Emrah, Cardoso, Luckassen