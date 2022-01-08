Ligde 12 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen siyah-beyazlılar, sezonon ilk haftasında evinde 3-0 mağlup ettiği Kayserispor'u deplasmanda da yenerek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

İzmir temsilcisi ligde 18 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 16'ncı sırada, Kayseri ekibi ise 24 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Altay'da kırmızı kart cezalısı sağ bek Cebrail, sarı kart cezalısı forvet arkası Pinares, sakatlığı bulunan stoper İbrahim ve ön libero Aka ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na katılan ön libero Poko forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan stoper Murat'ın ise görev alması bekleniyor.

DHA