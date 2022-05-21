34 puanla 18. sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Altay, 38. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İzmir ekibi, rakibini yenerek taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyor. 50 puanla 12. basamakta bulunan Kasımpaşa ise sezonu 3 puanla tamamlamaktan başka bir şey düşünmüyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı. Müsabakanın biletleri VIP tribün 250, numaralı 50, maraton tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.

Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak Altay - Kasımpaşa maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Paixao, Bamba, Lis, Pinares ve Aka'nın ayrıldığı Altay'da kadro dışı kalan Murat ve tedavisi süren Deniz, forma giyemeyecek. Paşa'da ise Spajic, Donk, Ben Ouanes, Tarkan, Ertuğrul ve Sakıb sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler.