Altay kapış kapış

Siyah-beyazlılarda son olarak Şilili 10 numara Cesar Pinares'in yeni adresi belli oldu. Pinares, ülkesinde daha önce de formasını giyip şampiyonluk yaşadığı CD Universidad Catolica kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibiyle geçen sezon ligde 27 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan Pinares, bitime 4 hafta kala takımdan ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılan diğer isimlerden Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Premier Lig ekibi Southampton'la anlaşırken, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, ABD MLS takımı DC United'in kadrosuna katıldı. Sol bek Kazımcan Galatasaray 'la sağ bek Cebrail İttifak Holding Konyaspor 'la sözleşme imzalayıp Süper Lig 'de kaldı. 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor kaleci Cihan'ı alırken, Pendikspor ise sağ kanat Leandro Kappel, ön libero Khaly Thiam ve stoper Murat Akça'yı kaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)