Altay, İzmir fobisini yenecek

Geçtiğimiz hafta ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Adanaspor’u 3-2 yenerek harika bir geri dönüşe imza atan Altay, hafta sonu oynayacağı Boluspor karşılaşmasına kilitlendi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkaran siyah-beyazlılar, Boluspor’u yenerek hem bu sezon ilk kez üst üste galibiyet almak hem de iç sahada kazanamama hastalığına son vermek istiyor. Ligde 6 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu müsabakaların sadece 2’sini kendi sahasında kazanabildi. 4 galibiyetini dış sahada alan siyah-beyazlılar, kendi evinde son olarak 12. haftada oynadığı karşılaşmada Adana Demirspor’u devirmişti.

4 maçtır kazanamıyor

Adana Demirspor galibiyetinin ardından iç sahada 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda ise 3 puana uzanamadı. İzmir derbisinde Altınordu’ya 2-1 kaybettikten sonra Osmanlıspor’u ağırlayan siyah beyazlılar, bu maçta da rakibine tek golle boyun eğdi. İkinci devrede ise üst üste 2 hafta kendi sahasında oynayan Altay, hem Ajfet Afyonspor ile hem de İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı ve taraftarlarına galibiyet armağan edemedi. Sait Karafırtınalar’ın öğrencileri bu hafta Boluspor’u yenerek mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

İZMİR (İHA)