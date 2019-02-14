Altay, İzmir fobisini yenecek

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Altay, hafta sonu konuk edeceği Boluspor’u devirerek iç sahada kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.

14 Şubat 2019, Perşembe 12:22
- A +
Altay, İzmir fobisini yenecek

Geçtiğimiz hafta ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Adanaspor’u 3-2 yenerek harika bir geri dönüşe imza atan Altay, hafta sonu oynayacağı Boluspor karşılaşmasına kilitlendi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkaran siyah-beyazlılar, Boluspor’u yenerek hem bu sezon ilk kez üst üste galibiyet almak hem de iç sahada kazanamama hastalığına son vermek istiyor. Ligde 6 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu müsabakaların sadece 2’sini kendi sahasında kazanabildi. 4 galibiyetini dış sahada alan siyah-beyazlılar, kendi evinde son olarak 12. haftada oynadığı karşılaşmada Adana Demirspor’u devirmişti. 

4 maçtır kazanamıyor 

Adana Demirspor galibiyetinin ardından iç sahada 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda ise 3 puana uzanamadı. İzmir derbisinde Altınordu’ya 2-1 kaybettikten sonra Osmanlıspor’u ağırlayan siyah beyazlılar, bu maçta da rakibine tek golle boyun eğdi. İkinci devrede ise üst üste 2 hafta kendi sahasında oynayan Altay, hem Ajfet Afyonspor ile hem de İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı ve taraftarlarına galibiyet armağan edemedi. Sait Karafırtınalar’ın öğrencileri bu hafta Boluspor’u yenerek mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. 

İZMİR (İHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.