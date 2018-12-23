Altay iyi başladı kötü bitirdi

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Tetiş Elazığspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altay, sezonun ilk yarısını 14'üncü sırada bitirip hayal kırıklığı yarattı.

Sezona çok iyi başlayan siyah-beyazlı ekip ilk 5 haftada hanesine tam 9 puan yazdırırken, ardından oynadığı 12 karşılaşmada yalnızca 8 puan topladı. İlk 5 maçlık dilimde Ümraniyespor ve İstanbulspor'u yenen İzmir ekibi, Afyonspor, Adanaspor ve Boluspor'la berabere kalıp Play-Off potasına girdi. Ardından düşüşe geçen Altay, 10'uncu haftada teknik direktör Alper Avcı ile yollarını ayırıp geçen sezon 2'nci Lig'de takımın son 4 maçta başına geçen ve şampiyonluk yaşayan sportif direktör Özden Töraydın'a takımı emanet etti. Ancak Töraydın yönetimindeki Altay 7 haftada yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu süreçte 4 yenilgi 2 beraberlik elde eden Altay'da taraftarlar da isyan etti.

Takımın gidişatından memnun olmayan futbolseverler sık sık takımı protesto ederken, 16'ncı haftada oynanan Osmanlıspor maçı öncesi tesislere gelerek oyuncuları sert dille uyardı. "Bundan sonra buraya kazmanın sapıyla geliriz" deyip futbolcuları tehdit eden taraftarlara yönetim sert tepki gösterdi.

Altay, Kardemir Karabükspor'un ardından iç sahada en kötü performans sergileyen takım unvanını aldı. Atatürk Stadı'nda 8 maça çıkan İzmir ekibi 2 galibiyet,1 beraberlik ve 5 yenilgi alarak çok kritik puanlar kaybetti. Evinde 7 puan toplayan Altay deplasmanda ise hanesine 10 puan yazdırdı. Deplasmanda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Altay evine göre daha iç açıcı sonuçlara imza attı.

İlk yarıda 21 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde ise 19 gol gördü. Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao ise 12 kez ağları sarsarak takımın en dikkat çeken ismi oldu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)