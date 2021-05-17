Altay - İstanbulspor maçı Canlı

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off etabında yarı final heyecanı Altay-İstanbulspor maçıyla başlayacak. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’un doğrudan Süper Lig’e çıktığı ligin yarı finalinde Yılport Samsunspor ile Altınordu, İstanbulspor ile de Altay karşılaşacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, yeri daha sonra açıklanacak final maçında 26 Mayıs Çarşamba günü mücadele edecek. Play-Off müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak Altay - İstanbulspor maçı saat 20.30'da başlayacak. TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.





Altay - İstanbulspor ilk 11'ler belli oldu!

Altay: Cihan, Tolga, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem, Poko, Scuk, Kappel, Ziya, Regattin, Paixao

İstanbulspor: Alperen, Atchom, Wellington, Mehmet, Ali, Uygar, Levent, Onur Ergün, Melih, Abazaj, Mirkan Aydın





Altay’da uzun süreli sakatlıkları bulunan Gençer, Özgür ve Harun forma giyemeyecek. İstanbulspor’da takımın yıldız ismi Eduard Rroca ise yedek kulübesinde yer alıyor.

Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği İzmir ekibinde iki kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mustafa Denizli, bu kez teknik adam olarak bir kupa sevinci daha yaşamayı hedefliyor.

Düdük Arda Kardesler'in

İlk karşılaşma, Altay ile İstanbulspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1’lik skorlarla İstanbulspor kazandı.