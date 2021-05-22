Altay İstanbulspor deplasmanında

TFF 1. Lig'den Süper Lig 'e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off etabında finalistler, ikinci maçlar sonrası netleşecek. Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor bu kez rakibiyle kendi sahasında karşılaşacak. İzmir devi yakaladığı 3-2'lik avantajı kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. Sarı-Siyahlılar ise rakibi karşısında iki farklı galibiyet arayacak.

İstanbul ilk, Altay 3. finalin peşinde..

Play-Off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde Play-Off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği Play-Off'ta 3. kez finalde yer alacak.

Nasıl tur atlarlar?

Altay, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikle, 4-3, 5-4 gibi gollü tek farklı yenilgilerde deplasman golü kuralıyla finale yükselecek. İstanbulspor'un turu geçmesi için ise 3-1'e kadar olan skorlarla (1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1) kazanması gerekiyor. Altay 3 ve daha fazla gol attığı tek farklı yenilgilerde de deplasman golü avantajıyla tur atlayan ekip olacak. 3-2'lik sonuçta da karşılaşma uzatmaya gidecek, sonuç değişmezse finale çıkan ekibi seri penaltılar belirleyecek.