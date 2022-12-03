Altay, ilk seyircisiz maçına çıkacak

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Altay, yarın Boluspor’la karşılaşacak. Müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.

İzmir temsilcisi Altay, geçen haftaki olaylı Göztepe maçından sonra ilk kez evinde sahaya çıkacak. Yaşanan olaylardan dolayı siyah-beyazlılar, 6 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı. Altay böylece Boluspor müsabakasıyla ilk seyircisiz maçını oynamış olacak.

Altay, bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Boluspor ise bu sezon deplasmanda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İHA