Altay ilk galibiyetini aldı

Ligde 4'üncü haftada Adanaspor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra evinde Bodrumspor'u net skorla devirerek 4 puana ulaşan İzmir ekibi kara bulutları dağıttı. Yaz döneminde uzun pazarlıklar sonrası sözleşme yenileyip, takıma geç katılan tecrübeli oyuncuların form tutmaya başlamasıyla mücadele gücü artan Altay, hem oyunuyla hem de aldığı skorla yüzleri güldürdü.

SİNAN KALOĞLU RAHATLADI

Ligde 3'üncü haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Sinan Kaloğlu da dünkü galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam geçen sezon Süper Lig 'de deplasmanda alınan Hatayspor galibiyetinin ardından takımın başında ikinci kez zafer elde etti.

KALECİ EREN'İN İLK DENEYİMİ

Siyah-beyazlılarda sakatlık yaşayan kaleci Ozan'ın yerine ikinci yarıda eldivenleri devralan 21 yaşındaki Eren Karataş, 1'inci Lig'de ilk maçına çıktı. Geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık oynayan Eren, 3'üncü Lig'de 10 müsabakada görev yapmıştı. Sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, Bodrumspor önünde kalesini gole kapattı.

DHA