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Altay, İlhan Depe’yi transfer etti

Altay, Kayserispor’dan ayrılan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İlhan Depe ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.

29 Ocak 2021, Cuma 19:01 Son Güncelleme:
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Altay, İlhan Depe’yi transfer etti

TFF 1. Lig’de şampiyonluğun iddialı adaylarından Altay, Kayserispor’la yollarını ayıran İlhan Depe’yi kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelerek kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığını açıkladı.

İlhan Depe, bu sezon Kayserispor formasıyla 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 maça çıkmış ve 137 dakika sahada kalmıştı.

İHA

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