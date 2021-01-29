Altay, İlhan Depe’yi transfer etti

TFF 1. Lig’de şampiyonluğun iddialı adaylarından Altay, Kayserispor’la yollarını ayıran İlhan Depe’yi kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelerek kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığını açıkladı.

İlhan Depe, bu sezon Kayserispor formasıyla 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 maça çıkmış ve 137 dakika sahada kalmıştı.

İHA