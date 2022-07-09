Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'dan iç transfer hamlesi geldi. Siyah Beyazlılar, 41 yaşındaki stoperi İbrahim Öztürk'ün ardından Özgür Özkaya ve Ozan Evrim Özenç'le de anlaştı.

Siyah Beyazlılar, iki futbolcuyla da ikişer yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ağustos 2018'den beri Altay forması giyen 34 yaşındaki sol bek Özgür, Siyah Beyazlı ekipte çıktığı 86 maçta 2 gol, 6 asistle oynadı.

Ekim 2020'de Boluspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Ozan ise İzmir ekibinde 1 resmi maçta şans bulabildi.



