Siyah-beyazlılar, 7 yıl sonra döndüğü 1'inci Lig'de 2018-19'da sezona Alper Avcı yönetiminde başlarken, genç çalıştırıcı 10'uncu haftada gönderildi. Daha sonra oynanan 9 karşılaşmada koltuğa Özden Töraydın otururken, son 15 maçta ise Sait Karafırtınalar dümene geçti.

2019-20 sezonunda ilk 13 maçta Sait Karafırtınalar'la yola devam eden İzmir temsilcisi, Karafırtınalar'a veda edip Ali Tandoğan'la anlaştı. Ali Tandoğan 8 karşılaşmada görev yaparken, son 12 maçta Yalçın Koşukavak teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu sezon başı Yalçın Koşukavak'ın ayrılmasıyla sözleşme imzalayan Yücel İldiz de 19 hafta görevde kalabildi. Son 3 sezonda toplam 6 farklı teknik direktörle çalışan Altay, 7'nci teknik adamı belirlemek için arayışları sürdürüyor.

HİKMET KARAMAN FAVORİ

Altay yönetimin yeni teknik direktör konusunda Hikmet Karaman'ı liste başı yaptığı iddia edildi. Son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Hikmet Karaman'a teklif sunmaya hazırlanan siyah-beyazlıların, Denizlispor'dan ayrılan eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve Göztepe'den ayrılan İlhan Palut'la da temasa geçtiği ancak iki teknik adamın görevi kabul etmediği ileri sürüldü.

DHA