Altay hazır kıta

Spor Toto 1'inci Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü lider Denizlispor'a konuk olacak Altay, U21 takımı ile oynadığı özel maçı 4-2 kazanırken hazır bir görüntü ortaya koydu.

28 Mart 2019, Perşembe 11:59
- A +
Altay hazır kıta

Teknik direktör Sait Karafırtınalar hem A takımın hem de gençlerin çok pozitif bir müsabaka oynadığını söyledi. Denizlispor maçına kadar tüm eksikleri gidereceklerini söyleyen Karafırtınalar, "Uzun bir ara dönem geçirdik. Bu süreçte hem mental hem de fiziksel olarak toparlandık" diye konuştu. 

"Kıran kırana bir müsabaka olacağı kesin"

Denizlispor deplasmanının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Son haftalarda dikkat çeken bir çıkışımız var. Rakibimiz de şampiyonluğu kovalıyor. Kıran kırana bir müsabaka olacağı kesin. Biz kendi işimize bakacağız. Kalan 8 maçın hepsinde puanlara talibiz. Denizlispor'la başlayacak zorlu bir seriye giriyoruz. Büyük bir camiayız, alnımızın akıyla çıkmak için herkes elinden gelen en iyi işi ortaya koyacak" dedi. 

DHA


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.