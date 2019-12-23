Altay hayata döndü

Zorlu geçmesi beklenen deplasmandan rahat bir skorla ayrılan siyah-beyazlılar 23 puana ulaşıp hem ilk 2 sırayla hem de Play-Off hattıyla arasındaki farkı eritmeyi başardı. Altay'ın başında çıktığı 3'üncü maçta 7 puan toplayan teknik direktör Ali Tandoğan, büyük camiaya yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Derslerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Ali Tandoğan, "Futbolcularım oyunun bozulmaması için her şeyi yaptı. Erzurumspor da çok iyi mücadele etti. Biz dersimize iyi çalışmıştık. Erzurumspor'da çok kaliteli ayaklar var. Bunlara önlem almazsanız, skor anlamında istediğiniz sonuca gidemezseniz. O yüzden onları sahada belli noktalarda ortadan kaldırmaya çalıştık. Sonrasında da hızlı hücumlarla gol yollarında mücadele ettik" diye konuştu.

Tandoğan, takımda çok yeni olduğunu hatırlatarak, "Hedeflediğimiz gibi 2'de 2 yaptık. Altay büyük camia. Bu ligde herkes mücadele ediyor ama bizim yerimiz altlar değil. Galip gelerek biraz daha yukarı çıkma şansımız oldu. Bir maçımız kaldı ve kolay değil. Geldiğimiz sürede kafa olarak dağılmış bir takım vardı. Toparlamak için mücadele ettik, çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İzmir ekibi ilk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

PAIXAO FARK YARATTI

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Erzurum deplasmanında coştu. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan bu sezon ise ilk haftalarda suskun kalan 35 yaşındaki futbolcu, Erzurumspor maçında 2 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Toplam gol sayısını 8'e çıkaran Paixao, Altay'ın en skorer ismi olmayı başardı. Portekizli oyuncu Adanaspor (2), Bursaspor, Altınordu (2) ve Hatayspor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

DHA