Türk futbol tarihinde hem İzmirliler hem de tüm futbolseverler adına büyük anlam ifade eden Alsancak Mustafa Denizli Stadı, yenilenen yüzüyle bugün kapılarını açarak görücüye çıkacak. Uzun yıllar tüm İzmir kulüplerinin maçlarını oynadığı, kent futbolunun mabedi olarak kabul edilen tarihi öneme sahip stadyum, yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Alsancak Stadı'nın açılışında Spor Toto Süper Lig ’in 16’ncı hafta mücadelesinde Altay, evi olarak gördüğü Alsancak’taki ilk randevuda Atakaş Hatayspor’la kozlarını paylaşacak.

Altay - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mustafa Denizli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Altay - Hatayspor muhtemel 11'ler

Altay: Lis, Tolga, İbrahim, Björnkander, Naderi, Thiam, Poko, Thaciano, Erhan, Kappel, Paxiao

Hatayspor: Munir, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Muhammed Mert, Dylan, Saba, Kaabi, Diouf

Maliyeti 130 milyon

Çürük raporu almasının ardından 2014 yılında kapatılıp, 2015’te yıkılan Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım’da açılışı yapılan stadın ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değişti. Yaklaşık 130 milyon TL’ye mal olan 14 bin kişi seyirci kapasiteli stadyumun dış kaplamasında Siyah-Beyaz, koltuklarında ise Kırmızı-Beyaz renkler tercih edildi.

Denizli'nin onur gecesi

Futbola başladığı Altay’d a 18 yıl forma giyerek efsane futbolcular arasına adını yazdıran, geçen sezon 38 yıl sonra döndüğü Altay’ın 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli, gençlik yıllarının büyük bölümünü geçirdiği ve isminin verildiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılışında büyük onur yaşayacak. Her fırsatta, “Orası stat değil, evimiz” mesajı veren 72 yaşındaki Türk futbolunun usta teknik adamı, farklı duygularla saha kenarında takımını yönetip adını taşıyan statta ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Tribünde görsel şov

Altay taraftarları bu özel karşılaşma öncesi ciddi bir hazırlık süreci geçirdi. Takım otobüsünü meşalelerle karşılamaya hazırlanan Siyah- Beyazlılar’ın, tribünde 3 ayrı koreografi yapacağı öğrenildi. Özel pankartlarla tribünleri süsleyecek Altaylı taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli’nin futbolculuk döneminde Alsancak’ta kaldırdığı Türkiye Kupası’nın görselini sergileyecek.