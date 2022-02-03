Altay, Göztepe derbisi öncesi kenetlendi
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü derbide Göztepe'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. İzmir ekibi hasret kaldığı 3 puana ulaşması durumunda taraftarın da gönlünü alacak. Kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, mağlubiyet halinde büyük çöküş yaşayacak.
Spor Toto Süper Lig 'de pazar günü derbide Göztepe 'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak. Ligde son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 18 puanlı Altay, 27 puanı bulunan son haftaların flaş ekibi Göztepe'yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. İzmir ekibi hasret kaldığı 3 puana ulaşması durumunda taraftarın da gönlünü alacak. Kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, mağlubiyet halinde büyük çöküş yaşayacak.
İlk yarıda ev sahibi olduğu derbide Thaciano ile penaltı kaçırdıktan sonra Göztepeli Soner'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kappel ile skora denge getirip 90+3'üncü dakikada Paixao'nun golüyle rakibini 2-1 mağlup etmişti. Bu kez taraftar baskısına karşı mücadele edecek Altay, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Takımın başında ilk sınavına çıkacak teknik direktör Serkan Özbalta, göreve galibiyetle başlamak için oyuncularını motive ediyor. Antalya kampı bugün sona eren siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Pinares, sarı kart cezalısı Ceyhun ve sakat Aka forma giyemeyecek.
DHA