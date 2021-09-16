Altay - Göztepe CANLI

Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne oluyor. 2 haftada puanı bulunmayan Altay, geçen hafta ilk galibiyetini alan Göztepe'yi konuk ediyor. İki İzmir ekibi de sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadele başladı.

21. dakikada Altay'da Thaciano, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Göztepe, VAR incelemesi sonucunda 25. dakikada penaltı kazandı. Soner, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

Takım kadroları

Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail, Naderi, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Tijanic, Kerim Alıcı, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil

Altay - Göztepe maçından notlar

İzmir'in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Süper Lig'de en son 8 Şubat 2003 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan derbide Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi o sezon küme düşme acısı yaşayıp daha sonraki yıllarda alt liglere sürüklenmelerine rağmen son yıllarda yaşadıkları çıkışla tekrar Süper Lig'de buluşmayı başardı.

Altay ve Göztepe arasındaki son derbi ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de oynanmış ve 2-2'lik skorla sona ermişti. Son derbide forma giyen Göztepeli Halil Akbunar, takım kaptanı olarak bugün oynanan müsabakada da ilk 11'de yer aldı. İki takım bu karşılaşma öncesine kadar liglerde 56 kez karşılaşırken, siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar 13 galibiyet aldı. Bu derbilerde 21 kez eşitlik bozulmadı.

Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ile Mısırlı forvet Ahmed Rayan kadroda yer almadı. Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Pinares'in yokluğunda Thaciano görev alırken, kesik yiyen İbrahim'in yerine Zeki ilk 11'de sahaya çıktı. İlk kez şans bulan Zeki, kaptan olarak sahada yer aldı. Göztepe'de ise Murat'ın yokluğunda Kerim oynarken, Jahovic'in yerine Tijanic 11'de şans buldu.

Daha önce Göztepe forması giyen iki Altaylı futbolcudan Poko eski takımına karşı ilk 11'de görev alırken, Deniz Kadah yedek soyundu. Altay altyapısından yetişen Göztepeli Atakan Çankaya da yedek kulübesinde yerini aldı.

Altay-Göztepe derbisine Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan kontenjanı doldururken, pandemi kuralları gereği Göztepe taraftarları stadyuma alınmadı. Altay taraftarları ezeli rakiplerinin aleyhine tezahüratlarda bulundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altay'ın eski başkanlarından Aslan Savaşan, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı protokol tribününden izledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise stadyuma gelmedi.





Altay - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Rodrigues, Poko, Thiam, Thaciano, Bamba.

GÖZTEPE: İrfan, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Halil, Nwobodo, Soner, Lourency, Jahovic, Ndiaye.

Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak. Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.

Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

18 yıl sonra İzmir derbisi

Süper Lig’de 18 yıl sonra oynanacak İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak 5’inci hafta mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye yalnızca ev sahibi konumundaki Altay’ın taraftarları girebilecek. Göztepe taraftarı pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor’a (D) yenilerek düşüşe geçen 6 puanlı 9’uncu sıradaki Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi karşısında çıkış yakalamaya çalışacak. Evinde Medipol Başakşehir’i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan 5 puanlı 12’nci basamaktaki Sarı-Kırmızılılar ise 2’de 2 yapmak için mücadele edecek.

Tecrübeye karşı gençlik

Derbide 71 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile 38 yaşındaki Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ligin en deneyimli ve genç teknik adamları olarak kozlarını paylaşacak. İkinci maçına çıkacak Sırp çalıştırıcı ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Birlikte düşmüşlerdi

İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig’de 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig’de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe’yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan o maçta Altay’ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti. Altay ve Göztepe o sezon birlikte küme düşerken, Sarı-Kırmızılılar aradan geçen yıllar içinde amatör kümeye, Siyah-Beyazlılar ise 3’üncü Lig’e kadar gerileyerek ardından küllerinden doğup Süper Lig’e döndü.

Mustafa Denizli: Tarihi maç

Deneyimli teknik adam, “Süper Lig’de İzmir derbisinin özlemi büyüktü. Futbolseverlere centilmenlik içerisinde güzel bir futbol sunmak önceliğimiz. Tabii ki de tüm planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

El Maestro: Normal değil

Göztepe’nin hocası, “Oyuncularımızla bu maçta alınacak 3 puanın normal bir galibiyetten daha sevindirici olacağını, olası bir durumda da normal bir mağlubiyetten daha üzücü olacağını paylaştık. Hepimiz bu görüşte mutabıkız. Ona göre de bu maça değer veriyoruz” dedi.