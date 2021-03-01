1. Lig için yıllardır gözlemlediğim ve tek emin olduğum kanaatim, burada başarılı olmak için yıldızlara ihtiyacınız yok. Takım olmak, birbirleri için mücadele eden arkadaş gruplarını bir araya getirmek neticede başarının temel faktörü. Giresunspor da şimdiye kadar tam olarak bunu yaptı. Karadeniz ekibi, Altay karşısında dengeli bir ilk yarı çıkardı, karşılıklı ataklar vardı. Geriye oynamayı hiç düşünmeyen daima hücumu düşünen iki takım izledik. İkinci yarıya İzmir ekibi, 47'de Erhan'ın attığı harika gol ile başladı: 0-1. Altay'ın sevinci uzun sürmedi. 56'da Nalepa'nın pasında Balde, skora dengeyi getirdi: 1-1. 70'te Paixao, kornerde yaşanan karambolde takımını zafere taşıdı: 1-2.

Tüm riskleri aldılar

Maç özelinde konuşulması gereken bir detay daha var. Dün oynanan karşılaşma, Süper Lig 'de sezon başından beri oynanan mücadelelerin yüzde 90'ından daha tempolu, daha keyifliydi. Kazanmak için tüm riskleri alan iki takımın mücadelesinde futbolseverler gerçekten bir şölen yaşadı. Her şeye rağmen Çotanaklar, hala şampiyonluğun en büyük adayı. Altay da en az onlar kadar Süper Lig'i hak ediyor. Umarım bu maç, Süper Lig'deki birçok takıma ders olur.

Mertcan Polat