Süper Lig 'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. 22 puanla 19. basamakta yer alan İzmir ekibi, evinde 3 puanı kapıp kümede kalma umutlarını korumak istiyor. Siyah Beyazlılar, ayrıca bu yıl kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. 3 maçtır kazanamayan ve 36 puanla 11. sırada yer alan Gaziantep ise kötü gidişata İzmir'de son vermeyi amaçlıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan İbrahim ile Stankovski maç kadrosunda olmayacak isimler.

Altay - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay - Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki, Pinares, Kappel, Kazımcan, Deniz

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Furkan, Recep, Kitsiou, Mendyl, Vetrih, Sagal, Muhammet