Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00’de çalacak. Siyah-beyazlılarda cezaları sona eren Zeki ve Cebrail’in yanı sıra sakatlıktan çıkan Poko, Eren, Kazımcan ile Björkander sahadaki yerlerini alabilecek.

Ligde sıralamada 18 puanla 16’ncı basamakta yer alan Altay’ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Giresun’da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kötü seriyi sonlandıracaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Eksik futbolcularımız takıma katıldı. Zor bir süreçten geçsek de toparlanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Geçen sezon Altay gibi Süper Lig 'e yükselen ev sahibi Giresunspor'un ise 19 puanı bulunuyor.

DHA