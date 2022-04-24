Süper Lig 'in 34. haftasında Galatasaray , Altay deplasmanına çıkıyor. Süper Lig'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk ediyor.

Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Altay - Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı:

Başakşehir - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Yeni Malatyaspor - Konyaspor : Çağdaş Altay

Altay - Galatasaray: Erkan Engin

Antalyaspor - Kayserispor: Erkan Özdamar