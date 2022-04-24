Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk ediyor. İzmir ekibi, 40 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor'un Karagümrük'e kaybetmesi sonrasında, sarı kırmızılıları yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etme peşinde. Galatasaray'ın ise zor da olsa matematiksel olarak Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. O nedenle Torrent'in ekibi için bu karşılaşma kalan 5 maç gibi büyük bir anlam ifade ediyor.

Ligde artık bir hedefi kalmayan Galatasaray'da artık gençlere daha çok süre verilmesi beklenirken, Torrent yaş ortalamasını yükseltmeye devam ediyor. Altay maçı için İzmir'e geçen Sarı-Kırmızılı ekipte iki genç yetenek Barış ve Morutan kadroya alınmadı.

Aslan'ın hocası Torrent'ten flaş karar... İspanyol çalıştırıcı, ligde hedefi kalmayan Galatasaray'da gençlere süre vermek yerine, her geçen hafta yaş ortalamasını daha da yükseltmesiyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün oynanacak Altay deplasmanı için dün İzmir'e geçerken, kadroda flaş bir gelişme yaşandı. Takımın iki genç yeteneği Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan, İstanbul'da bırakıldı. Galatasaray'ın gençleşme sezonunda, gelecek vadeden bu iki oyuncu kadroya alınmazken, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 35'lik Arda Turan ve Babel, kafileyle birlikte İzmir'e gitti.

Taylan ve Feghouli de yok

Son anda gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanan ve dünkü idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile Cezayir Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatamayan Feghouli de kadroya dahil edilmedi. Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile oynanan dostluk maçının ikinci yarısında süre alan gençlerden hiçbiri, İzmir'e götürülmedi.

Taraftardan coşkulu karşılama

Zorlu maç öncesinde Galatasaray kafilesi, dün saat 17.00 sularında havayoluyla İzmir’e ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı’nda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, oyunculara futbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. İlgiyi karşılıksız bırakmayan Galatasaraylı oyuncular, taraftarlara imza verirken, birlikte fotoğraf çektirdiler.





Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Altay - Galatasaray maçı 11'leri

Altay (Muhtemel): Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Tolga, Poko, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Rodriguez, Bamba

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Babel, Gomis, Kerem

84. randevu

Altay ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.

3 maçtır deplasmanda kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

Son 5 maçta 3 galibiyet

Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş , Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Altay maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.