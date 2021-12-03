Altay, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ’in 15. haftasında Altay, yarın saat 19.00’de Galatasaray ’a konuk olacak. Mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay’da futbolcular top kapma, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirerek antrenmanı ve mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından Altay, havayoluyla İstanbul’a gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na hareket etti.

Altay’ın muhtemel 11’i

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden İsveçli stoper Eric Bjönkander, kanat oyuncusu Eren Erdoğan ve kart cezalısı Khaly Thiam mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren İranlı sol bek Mohammad Naderi’nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

Mustafa Denizli’nin Galatasaray karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Kalede Lis, defansta Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça ve Kazımcan Karataş, orta sahada Poko, Zeki Yıldırım ve Pinares, kanatlarda Kappel ve Martin Rodriguez, ileri uçta ise Karamoko Bamba.