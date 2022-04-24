Altay - Galatasaray maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk ediyor. İzmir ekibi, 40 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor'un Karagümrük'e kaybetmesi sonrasında, sarı kırmızılıları yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etme peşinde. Galatasaray'ın ise zor da olsa matematiksel olarak Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. O nedenle Torrent'in ekibi için bu karşılaşma kalan 5 maç gibi büyük bir anlam ifade ediyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

3. dakika | Babel'in ortasında Gomis ceza sahası içinde gole yaklaştı ancak hamle yaptıktan sonra dokunamadı. Altay savunması topu kornere gönderdi.

6. dakika | Poko ile sağ taraftan etkili geldi Altay. Onun ortasında Kazımcan'ın önünde kalan topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

GOOOOOL | 8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan sert vurdu ve takımı 1-0 öne geçirdi.

11. dakika | Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde Nelsson kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Lis kornere çeldi.

20. dakika | Bir kez daha etkili geldi Galatasaray. Kerem'in pasında Gomis karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ancak kaleci Lis kornere gönderdi.

21. dakika | Anholt korneri kullandı. Topa çok iyi yükselen ve kafa vuruşunu yapan Marcao oldu. Ancak Lis bir kez daha topu kornere gönderdi.

31. dakika | Gomis'in pasında Babel'le tehlikeli geldi Galatasaray. Ancak Babel'in etkisiz vuruşu kaleci Lis'de kaldı.

37. dakika | Gomis ceza sahası içinde net pozisyonda topa vururken savunma müdahale etti yerde kaldı penaltı bekliyor. Ancak karar devam.

42. dakika | Bu kez Altay çok etkili geldi. Ceza sahası dışından Brezilyalı Thaciano etkili vurdu ancak top Muslera'da kaldı.

44. dakika | Emre Kılınç sağ taraftan etkili geldi. Ortasında Gomis kötü vurdu ve top dışarı çıktı.

İlk yarı sonucu: Altay 0-1 Galatasaray

Altay - Galatasaray maçı 11'leri

Altay: Lis, Tolga, Björkander, Poko, Kazımcan, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Thiam, Rayan, Rodriguez

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Babel, Gomis, Kerem

Altay - Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Altay, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdağan üstlendi.

Gomis ve Emre Kılınç 11'de

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği 34'üncü hafta mücadelesinde her iki takımın ilk 11'lerinde değişiklikler dikkat çekti. Galatasaray'da gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı forma giyemezken, Halil Dervişoğlu yedek soyundu. Bu 2 futbolcunun yerine Gomis ve Emre Kılınç ilk 11'de görev aldı. İyileşen Mostafa Mohamed'in yedek soyunduğu sarı-kırmızılılarda Cezayir Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı tam atlatamayan Sofiane Feghouli ile birlikte Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Altay'da İbrahim yedek soyundu

Altay'da ise sakatlığı bulunan Naderi ve Bamba kadroda yer almazken, İbrahim yedek soyundu. Bu 3 futbolcunun yerine Rayan, Kazımcan ve Thaciano ilk 11'de şans buldu.

Altaylı taraftarlar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi satışa sunulan tüm biletleri tüketti. Tribünleri dolduran Altaylılar, müsabaka öncesi yaptıkları tezahüratlarla futbolculara moral verdi.