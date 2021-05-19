Altay finale yakın

TFF 1. Lig’de Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor’u 3-2 mağlup eden Altay, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline aldı. İstanbul’da her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak Siyah-Beyazlılar, rakibine 1-0 ya da 2-1 yenilirse elenecek. İstanbulspor’un 90 dakikayı 3-2 kazanması durumunda uzatma dakikaları, skorun bu bölümde de değişmemesi halinde seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. Normal sezonda deplasmanda 2-1, evinde 3-1 mağlup olduğu Sarı-Siyahlı takımı ilk kez dize getiren İzmir ekibi rövanşa umutlu çıkacak.

‘İki sonuç bize yeter’

Altay’ın başında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, “Önümüzde oynayacağımız maçın 3 tane sonucu var. Bu 3 sonucun 2 tanesi bizim için yeterli. Rövanşa aynı duygularla hazırlanacağız” diye konuştu.

Paixao gole doymuyor

Altay formasıyla 1. Lig’de üst üste 3. kez gol kralı olan Marco Paixao, Play-Off’ta da rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İstanbulspor filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli usta golcü, toplam gol sayısını 24’e çıkardı. Paixao, İzmir ekibindeki ilk yılında 29, ikinci sezonunda ise 22 gol kaydetmişti. Maçın henüz 2’nci dakikasında rakip ağları havalandıran Hollandalı Kappel ise 7 gole ulaştı.



