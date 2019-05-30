Altay, Ferhat ve Özgür ile görüşecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim iç transferde sözleşmeleri sona eren ön libero Ferhat Çulcuoğlu ve sol bek Özgür Özkaya ile yola devam etme kararı aldı. Daha önce stoper Gençer ve sağ bek Murat Uslu'nun kontratlarını uzatma kararı alan siyah-beyazlıların Ferhat ve Özgür'le de nikah tazelemek istediği öğrenildi. Tek aday olarak girdiği seçimde 2 yıl daha Altay'ın başkanlığına seçilen Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi Ramazan Bayramı'nın ardından iç transfer görüşmelerine başlayacak.

İzmir ekibinin kadroda kalıp kalmamasında karar veremediği sağ kanat Oğuz Han'ın durumu da bayramdan sonra netleşecek. Altay'da 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Ferhat, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada görev alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Tecrübeli futbolcu attığı 2 golle takımına katkı sağladı. Geçen sezon başında takıma katılan Özgür da 29 müsabakada forma giyerek ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.