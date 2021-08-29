Fenerbahçe , Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Fenerbahçe ve Altay sezona ikişer galibiyetle başlamıştı. İzmir'de oynanacak maçta iki takım da kazanarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ile Filip Novak bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de kasığında ağrı hisseden Mesut Özil, Altay maçı kadrosunda yer almadı.

Altay - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Altay - Fenerbahçe 11'ler...

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammedi Valencia

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş takıma geri dönmüştü. Fenerbahçe’de Altay karşısında oynayamayacak olan isimler, geçen haftayla aynı. Sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Filip Novak, İzmir deplasmanında da takımlarını yalnız bırakacak. Vitor Pereira, Altay ile oynanacak mücadeleye altyapıdan Ertuğrul, Muhammed, Arda ve Fatih Yiğit’in yanı sıra Melih Bostan’ı da dahil etti.

HJK Helsinki maçında ağrısı nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz ise kafilede yer alıyor.

Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, yarın rakibini yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor.

Denizli, Fenerbahçe'ye 19. kez rakip olacak

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak.

Daha önce Galatasaray , Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.