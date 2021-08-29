Sezona eski Teknik direktörü Vitor Pereira ile giren Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ve Antalyaspor’u ilk 2 haftada kalesini gole kapatarak mağlup etmeyi başarmıştı. Özellikle işin savunma yönünde başarılı olan Fenerbahçe , İzmir’de zorlu deplasmanda da kazanarak milli takım arasına 9 puan ile girmeyi hedefleyecek.

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Öte yandan ligin yeni ekibi Altay, Mustafa Denizli yönetiminde lige oldukça etkili bir giriş yaptı ve ilk 2 haftada Kayserispor ve Alanyaspor ’u mağlup etmeyi başardı. Bamba, Kappel ve Rodrigues gibi hücumda etkili isimleriyle Fenerbahçe karşısında çıkacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ligin ilk 2 haftasında gol yemeyen Fenerbahçe, 1983/1984 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 3 maçında gol yememeyi hedefliyor.

- Süper Lig ’de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Altay, Fenerbahçe’ye karşı galip gelmişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %49’luk kesim Sarı-lacivertli ekipten Altay karşısında 3 puan bekliyor... %15’lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol olacağını düşünüyor.