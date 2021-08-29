Altay - Fenerbahçe CANLI

Fenerbahçe , Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ve Altay sezona ikişer galibiyetle başlamıştı. İzmir'de oynanacak maçta iki takım da kazanarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ile Filip Novak ve kasığında ağrı hisseden Mesut Özil, Altay maçı kadrosunda yer almadı.

Altay-Fenerbahçe maçından önemli dakikalar

Altay-Fenerbahçe mücadelesi başladı.

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı başladı.

GOL! 50.dakikada Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Ferdi topla birlikte ortaya yöneldi, ceza yayının solundan sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

GOL! 55. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin ceza alanına çevirdiği topa Valencia vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2

63. dakikada Rodriguez'in sağ kanattan kullandığı kornerde Rayyan kafayı vurdu top üstten auta gitti.

66. dakikada Fenerbahçe'de Kim Min Jae devam edemedi, Serdar Aziz oyuna girdi.

72. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza alanına çevrilen topa Björkander kafayayı vurdu, Ferdi kendinden seken topu uzaklaştırdı. Altaylı oyuncuların penaltı itirazlarına pozisyona yakın olan Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

79. dakikada Rodriguez'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Murat kafayı vurdu top üstten auta gitti.

Altay - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'de Altay ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan 3'üncü hafta mücadelesinde iki takım 83'üncü kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe 48 kez galip gelirken, Altay 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 25 kez müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen İzmir temsilcisi, ligde Fenerbahçe ile 18 yıl sonra rakip oldu. İki takım arasında 2003 yılında Süper Lig'de oynanan son karşılaşmayı siyah-beyazlılar deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Altay o sezon küme düşmekten kurtulamamıştı. Altay ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında İstanbul'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ 19'UNCU KEZ RAKİP

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2000-01 sezonunda teknik adam olarak şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe'ye 19'uncu kez rakip oldu. Daha önce Galatasaray , Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde 18 kez Fenerbahçe'ye rakip olan Mustafa Denizli, bu randevularda sarı-lacivertlilere karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerinde ise 18 yıl giydiği Altay formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 27 maça çıktı. Denizli, futbolcu olarak Fenerbahçe'ye karşı son maçını 1982-1983 sezonunda oynadı. O karşılaşmayı Altay 1-0 kazanmıştı. Mustafa Denizli, Altay formasıyla Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

MESUT ÖZİL RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından biri olan Mesut Özil, son anda kadrodan çıkarıldı. Dün takımla birlikte İzmir'e gelen yıldız oyuncu, kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle riske edilmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun da forma giyemedi. İyileşen Mert Hakan yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçen hafta Süper Lig'de iç sahada 2-0 kazandıkları Fraport-Tav Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yendikleri maçta hat-trick yapan Enner Valencia'yı 11'e monte ederken, Samatta yedek soyundu.

ALTAY'DA BJORKANDER'DEN SİFTAH

Altay'da ise sakatlığı nedeniyle ilk 2 maçta forma giyemeyen İsveçli stoper Eric Björkander, ilk kez ilk 11'de görev aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli, üçlü savunmada İbrahim, Murat ve Björkander'i oynatırken, sol kanat Martin Rodriguez kesik yedi. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen ve geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalayan Cem Özgener kadroya dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mahmut Özgener'in oğlu olan Cem, alt yaş gruplarında milli formayı da terletiyor.

TRİBÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Altaylı taraftarlar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Siyah-beyazlılar maraton tribününde açtıkları döviz ve pankartlarla takımlarını destekledi. Yaklaşık 5 bin Altay taraftarı tribünde yerini aldı.

KOÇ VE EKMEKÇİOĞLU YAN YANA İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, müsabakayı protokol tribününde yan yana izledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da müsabakayı takip etti. Acun Ilıcalı da tribünde yer aldı.

Altay - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Altay - Fenerbahçe 11'ler...

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammedi Valencia

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş takıma geri dönmüştü. Fenerbahçe’de Altay karşısında oynayamayacak olan isimler, geçen haftayla aynı. Sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Filip Novak, İzmir deplasmanında da takımlarını yalnız bırakacak. Vitor Pereira, Altay ile oynanacak mücadeleye altyapıdan Ertuğrul, Muhammed, Arda ve Fatih Yiğit’in yanı sıra Melih Bostan’ı da dahil etti.

HJK Helsinki maçında ağrısı nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz ise kafilede yer alıyor.

Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, yarın rakibini yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor.

Denizli, Fenerbahçe'ye 19. kez rakip olacak

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak.

Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.