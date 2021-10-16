Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig ’in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezonun iyi performans sergileyen iki takımı da sahadan galibiyetle gelmek için uğraş verecek. Süper Lig’in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.

Altay - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.

Ligde 5 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Altay ise 15 puan elde etti.

VavaCars Fatih Karagümrük’te Ervin Zukanovic ve Jimmy Durmaz, Altay maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Altay 5. sırada

Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgi alan Altay, 9. haftaya 15 puanla 5. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Martin Rodriguez ile Eren Erdoğan forma giyemeyecek. Süper Lig’de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, geride kalan 8 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.