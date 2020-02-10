Altay ezber bozdu

Daha önce ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Cesar Grup Ümraniyespor'a 3-1, Ekol Göz Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Fatih Karagümrük ve Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la 2-2, Adanaspor'la 3-3, Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Boluspor karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda Yılmaz ve Paixao'nun golleriyle zafere uzanarak taraftarını sevince boğdu.

Devre arasında yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından beraberlik golünü bulduklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Bu golden sonra taraftarımızın coşkusunu arkamıza aldık ve rakibe ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Antrenmanlarda tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Sonuç olarak sadece 1 maç kazandık. Önümüzde daha çok maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Oyuncularımıza, çalışanlarımıza, başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde maçı aldık" dedi.

Altay'da ilk golün asistini yapan Turgut Doğan Şahin, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ara transfer döneminde takıma katılan Doğan, Keçiörengücü deplasmanında forma giyemeyecek.

DHA