Altay-Eyüpspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Altay, evinde lider Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir ekibi 6 puana, İstanbul temsilcisi 14 puana yükseldi.
13'üncü dakikada gelişen Eyüpspor atağında soldan Dibba'nın pasında müsait pozisyonda topla buluşan Sinan'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.
21'inci dakikada Eyüpspor ceza sahasında oluşan karambolde Paixao'nun röveşatasında meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
35'inci dakikada konuk ekip kontratağında İbrahim'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Eze bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı yolladı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
49'uncu dakikada Naderi soldan kesti, Tolga'nın yakın mesafeden gelişine vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.
54'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Sekidika vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 0-0 sona erdi.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat Güz
ALTAY: Ozan - Salih (Dk. 85 Murat), İbrahim, Björkander, Efe, Naderi, Ceyhun, Tolga, Yusuf (Dk. 72 Enes Yetkin), Eren Erdoğan, Paixao (Dk. 90 Erdem)
EYÜPSPOR: Harun - Cenk Ahmet, Uğur, Claro, Ömer (Dk. 68 Murat), Sinan (Dk. 68 Taşkın), İbrahim, Sekidika (Dk. 68 Babel), Recep, Dibba, Eze
SARI KARTLAR: Yusuf, Björkander (Altay)