Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Özgür forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Zeki'nin durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak. İdman eksiği bulunan Sefa ise büyük ihtimalle mücadelede yer almayacak. Konuk Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Erkan ile Koray oynamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 1000, VIP A-C 500, numaralı alt ve üst 80, maraton alt ve üst ile misafir tribün 35 TL olarak belirlendi. Altay'ın Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu lider Bodrumspor önünde mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden genç teknik adam, "Zorlu bir maç olacak ama istediğimizi alacağız" dedi. Geçen sezon aynı stattaki Play-Off finalinde tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir, çıkışlarını sürdüreceklerini belirterek, "İzmir'in asırlık takımı büyük Altay'a konuk olacağız. Biz dostça ve centilmence maç için gideceğiz. Hak eden kazansı diyorum" diye konuştu.

DHA