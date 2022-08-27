Altay evinde galibiyet peşinde

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Eren Özyemişçioğlu düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda lisansı çıkan ancak sakatlığı bulunan golcü Deniz Kadah forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'nci kategori 1000, 2'nci kategori 500, 3'üncü kategori 80 ve 4'üncü kategori 35 TL olarak satışa çıktı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi.

GENÇER ŞOKU

Transfer yasağı bulunan Altay'ın yeniden takıma döndürmeye çalıştığı stoper Gençer Cansev'den kötü haber geldi. İki sezon önce Altay'da oynayıp takımdan ayrılan ve başka kulüp bulamayan Gençer'e lisans çıkmadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sezon öncesi ilk hazırlık kampından günümüze dek takımımızda olan ve tüm çalışmalara katılarak iyi bir form grafiği çizen Gençer Cansev’in lisansı, FIFA ve TFF nezdinde gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen, transfer yasağı ve ilgili statüler sebebiyle çıkarılamamıştır" denildi.

DHA