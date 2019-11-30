İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de üst üste 4 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Altay yarın evinde son sıradaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Maçın biletleri VIP 100, batı tribünü 20, maraton ve misafir tribünleri 10 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlılarda iyileşen Tatos kadroda yer alacak. Sakatlığı bulunan Kappel, Yasin ve Eren forma giyemeyecek. Tavares'in durumu maç saatinde netleşecek.

Derbide Altınordu'yu 3-0 yendikten sonra art arda Ekol Göz Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Fatih Karagümrük'e 1-0, Akhisarspor'a ise 2-1 mağlup olarak 15 puanda kalan Altay, ligin dibine demir atan Eskişehir ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. FIFA'dan ve TFF'den aldığı cezalar nedeniyle 9 puanı silinen Es-Es, 1 puanla son sırada yer alıyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz" diye konuştu.

ALTAY

Aydın - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Yılmaz, Putsila, Tatos, Leandrinho, Paixao