Sürpriz bir şekilde 2 maç sonunda 1 puan toplayan Altay, evinde ligden düşmenin kaldırılmasıyla 1. Lig'de kalan Eskişehirspor'u ağırladı. Maddi zorluklar nedeniyle gençleriyle mücadele eden Es Es, ilk 45'te dağıldı. 28'de açılışı yapan Marco Paixao, 33'de farkı 2'ye çıkardı. Erhan Çelenk, takımını 35'te rahatlattı: 3- 0. Paixao, devre bitmeden 45'te hat-trick yapmanın sevincini yaşadı. Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti.

Paixao, 48'de kendisinin 4. golünü kaydetti: 5-0. Kappel ise 68'de son sözü söyleyen isimdi: 6-0. Puanını 4'e çıkaran Siyah- Beyazlılar, maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. Konuk ekip ise 1 puanla ligin dibinde yer aldı.